Главная » Новости



15:39, 18 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Смотрите вверх! В городах возникла ледяная угроза. Как справиться с сосульками, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.



- В Орловской области капитально отремонтируют здания трёх сельских школ. Средства на обновление получат образовательные учреждения в Покровском, Новосильском и Мценском районах.



- Музыкальные сокровища Италии – для орловцев. Произведения Мендельсона и Беллини прозвучали в исполнении Орловского губернаторского симфонического оркестра и солистки Большого театра.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2