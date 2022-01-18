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15:30, 18 января 2022 года В Орле пенсионер МВД получил шесть с половиной лет заключения за убийство Поводом к убийству послужили претензии погибшего к правоохранительному прошлому мужчины.





Заводской районный суд приговорил пенсионера МВД к шести с половиной годам строгого режима за убийство едва знакомого собутыльника. В августе прошлого года мужчины выпивали, и гость стал озвучивать претензии по поводу карьеры хозяина квартиры в правоохранительных органах. Уязвленный экс-полицейский нанес товарищу 11 ударов четырехкилограммовой гантелью и завершил расправу ножевым ударом в шею.



Также осужденный должен выплатить 800 тысяч рублей моральной компенсации родственнику погибшего. Сторона защиты не согласилась с вердиктом и обжалует приговор.





Артём Ежаков





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