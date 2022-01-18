В России запустят программу школьного туризма

В 2022 году субсидии на организацию школьного туризма предоставят для 18 регионов.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в 2022 году власти сообщили о скором запуске новой программы для школьников, направленной на повышение доступности детского туризма. Субсидии на организацию путешествий по России для детей дадут 18 регионам. В рамках программы школьники будут знакомиться с историей страны, посещать знаковые достопримечательности. Уже в этом году программа охватит более 100 тысяч детей. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Средства из федерального бюджета выделят Вологодской, Московской, Калининградской, Новгородской, Сахалинской, Челябинской, Курской, Ярославской областям и другим. Московская область получила самую большую выплату – 101,5 миллионов рублей.

Школьникам 5-9 классов выдадут электронные сертификаты, которые можно будет использовать на оплату комфортного проезда к месту достопримечательности, входных билетов, питания и одной ночи в выбранной гостинице. Власти регионов в ближайшее время подготовят туристические предложения, которые рассчитаны на детскую аудиторию.

Михаил Мишустин отметил, что они рассчитывают, что в этом году больше 100 тысяч учащихся 5–9-х классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночёвками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях.

Новая программа будет реализована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В прошлом, 2021 году в России начала действовать программа студенческого туризма. Она позволяет учащимся вузов путешествовать по стране, останавливаясь в общежитиях университетов. Стоимость проживания варьируется от 17 до 1500 рублей в сутки, что позволяет значительно сэкономить на организации поездок. Летом 2021 года в программе участвовали 20 вузов: Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, Казанский федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие. В этом году к программе планируют присоединиться более 100 вузов.