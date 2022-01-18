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17:30, 18 января 2022 года Срок карантина по COVID-19 в России сократили до недели Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.





Срок карантина по COVID-19 на территории России сокращается с 14 до 7 дней. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она допустила и дальнейшую корректировку сроков изоляции больных. В ближайшее время это и ряд других изменений будут закреплены постановлением главного санитарного врача России.





Артём Ежаков





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