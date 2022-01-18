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16:30, 18 января 2022 года В Орловской области работают над созданием новых исправительных центров Там будут отбывать наказание приговоренные к принудительным работам.





В Орловской области работают над созданием новых участков, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ). Там будут отбывать наказание приговоренные к принудительным работам. УФИЦ на 50 осужденных может появиться при ливенской ИК-2, а также на базе путевой машинной станции № 104, принадлежащей ОАО «РЖД». Дополнительно УФСИН решает вопрос получения права оперативного управления на объект неиспользуемого недвижимого имущества ОГАУ, чтобы создать там УФИЦ на 100 человек, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков





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