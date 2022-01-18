Выплаты мер соцподдержки от Пенсионного фонда уже начались

|
|
|Главная » Новости
16:23, 18 января 2022 года
Выплаты мер соцподдержки от Пенсионного фонда уже началисьОб этом рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Орловской области Лариса Шумилова.
С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Орловской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. Речь идет о следующих мерах поддержки:
• неработающим гражданам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Лариса Шумилова, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Орловской области: «В январе будет досрочная выплата за январь, которая фактически должна быть осуществлена в феврале. С 17 января граждане начнут получать выплаты. В феврале буду осуществляться выплаты мер соцподдержки, которая только назначена. В марте мы выйдем на обычную схему - когда выплата производится за предыдущий месяц».
Орловское Информбюро