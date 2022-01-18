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16:23, 18 января 2022 года Выплаты мер соцподдержки от Пенсионного фонда уже начались Об этом рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Орловской области Лариса Шумилова.





С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Орловской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. Речь идет о следующих мерах поддержки:



• неработающим гражданам, имеющим детей;

• лицам, подвергшимся воздействию радиации;

• реабилитированным лицам;

• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

• военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Лариса Шумилова, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Орловской области: «В январе будет досрочная выплата за январь, которая фактически должна быть осуществлена в феврале. С 17 января граждане начнут получать выплаты. В феврале буду осуществляться выплаты мер соцподдержки, которая только назначена. В марте мы выйдем на обычную схему - когда выплата производится за предыдущий месяц».





Орловское Информбюро





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