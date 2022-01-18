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17:00, 18 января 2022 года Воспитанницы орловского бобслея – в Олимпийской сборной России В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступит Анастасия Макарова. Запасной разгоняющей в бобслейной команде стала Юлия Егошенко.





Воспитанницы орловского бобслея попали в Олимпийскую сборную России. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступит Анастасия Макарова. Запасной разгоняющей в бобслейной команде стала Юлия Егошенко. Отметим, что в списке сборной России обе девушки одновременно представляют два региона. И у Анастасии, и у Юлии первым в списке стоит Краснодарский край. Олимпийские игры стартуют 4 февраля. Напомним, что в ранее стало известно, что в расширенный список хоккейных сборных на олимпиаду попали Анна Савонина и Александр Никишин.





Анастасия Дорохова





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