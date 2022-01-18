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17:06, 18 января 2022 года Орловские депутаты рекомендовали снизить размер взноса за капремонт Новогоднее повышение тарифа сегодня обсуждалось на заседании комитета областного совета по ЖКХ.





Повышение платы за капитальный ремонт не устроило орловских депутатов. Новогоднее повышение тарифа сегодня обсуждалось на заседании комитета областного совета по ЖКХ. По итогу заседания было решено рекомендовать областному правительству снизить тариф.



Напомним, что с 1 января в Орловской области вырос минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Теперь он составляет 9,49 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым показателем тариф вырос на 2,63 рубля. Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил принятое решение стремительным подорожанием стройматериалов.



Также депутатам доложили о результатах проверки эффективного расходования бюджета при реализации программы «Формирование современной городской среды». Среди типичных нарушений – оплата невыполненных работ и невысокое качество работ.





Артём Ежаков





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