Предложение орловских депутатов о Вечных огнях поддержано Владимиром Путиным

В 2021 году Орловский областной совет народных депутатов обратил внимание на то, что органы местного самоуправления подчас не могут бесперебойно поддерживать функционирование мест памяти.

В декабре Орловский областной совет обратился в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность государственного финансирования бесперебойной работы Вечных огней в стране. В нашем регионе насчитывается 38 Вечных огней и 13 Огней памяти, за которые отвечают органы местного самоуправления, и денег на их работу подчас не хватает, а софинансирование из областной казны ввиду условий бюджетного кодекса невозможно. Все это приводит к тому, что муниципальные образования всё чаще пытаются перевести Вечные огни в статус Огней памяти, которые зажигают в памятные даты.