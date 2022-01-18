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17:57, 18 января 2022 года

Предложение орловских депутатов о Вечных огнях поддержано Владимиром Путиным

В 2021 году Орловский областной совет народных депутатов обратил внимание на то, что органы местного самоуправления подчас не могут бесперебойно поддерживать функционирование мест памяти.


В декабре Орловский областной совет обратился в правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность государственного финансирования бесперебойной работы Вечных огней в стране. В нашем регионе насчитывается 38 Вечных огней и 13 Огней памяти, за которые отвечают органы местного самоуправления, и денег на их работу подчас не хватает, а софинансирование из областной казны ввиду условий бюджетного кодекса невозможно. Все это приводит к тому, что муниципальные образования всё чаще пытаются перевести Вечные огни в статус Огней памяти, которые зажигают в памятные даты.

Как заявили сегодня в областном совете, предложение нашло отклик – его поддержал президент РФ Владимир Путин.



Артём Ежаков


 
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