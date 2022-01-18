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18:14, 18 января 2022 года

Владимир Круглый объяснил сокращение ковид-карантина до недели

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач дал комментарий «Российской газете».


Срок карантина по COVID-19 в России сократили до недели. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
 
Как пояснил «Российской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, сокращение карантина для тех, у кого обнаружен коронавирус, связано с преимущественно бессимптомным течением болезни при штамме «омикрон».
 
Владимир Круглый: «Это связано с тем, что сейчас по всем прогнозам будет увеличение пациентов с коронавирусной инфекцией, которая вызвана штаммом «омикрон». Его особенность в том, что будет большое количество людей, которые перенесут заболевание или бессимптомно, или с минимальными симптомами. Таких пациентов просто нет смысла держать на изоляции в течение двух недель. И при отсутствии клинических проявлений через неделю человек может вполне закончить изоляцию, закрыть больничный и выйти на работу. А те люди, которые имеют клинические проявления, какие-то симптомы, безусловно, будут находиться на лечении столько, сколько нужно».
 
Сенатор напомнил, что штамм «омикрон» очень контагиозный, но привитые могут даже не заметить проявления болезни, ее выявит только ПЦР-тест.



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