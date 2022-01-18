Сегодня - Крещенский сочельник

Священнослужители отмечают, что купание в проруби это, скорее, светская традиция, чем церковная.

Сегодня православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Его ещё называют канун Богоявления - праздника в честь таинства Крещения, которое Иисус совершил в реке Иордан. Сегодня после литургии в храмах совершается чин великого освящения воды.

По традиции, в Крещенскую ночь многие окунаются в прорубь. В этом году из-за непростой эпидситуации в нашем регионе на открытых водоемах организуют только одну купель - в Дмитровском районе. Остальные - при храмах. Но священнослужители говорят: автоматического отпущения грехов при погружении в ледяную воду не происходит.