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18:38, 18 января 2022 года

Сегодня - Крещенский сочельник

Священнослужители отмечают, что купание в проруби это, скорее, светская традиция, чем церковная.


Сегодня православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Его ещё называют канун Богоявления - праздника в честь таинства Крещения, которое Иисус совершил в реке Иордан. Сегодня после литургии в храмах совершается чин великого освящения воды. 
 
По традиции, в Крещенскую ночь многие окунаются в прорубь. В этом году из-за непростой эпидситуации в нашем регионе на открытых водоемах организуют только одну купель - в Дмитровском районе. Остальные - при храмах. Но священнослужители говорят: автоматического отпущения грехов при погружении в ледяную воду не происходит.
 
Иерей Андрей Сорокин, благочинный Знаменско-Хотынецкого благочиния: «Окунание в прорубь - это больше светская, больше народная традиция, чем традиция церкви. Традиция церкви самая главная - это причастие и исповедь».



Надежда Невматулина


 
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