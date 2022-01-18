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19:00, 18 января 2022 года

Бесперебойный проезд по федеральным трассам Орловской области обеспечивает 66 единиц дорожной техники

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков.


Для ликвидации последствий метели сегодня, 18 января, задействовано 66 единиц дорожной техники. Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных автодорог, работают в круглосуточном режиме. Контроль за дорожной ситуацией осуществляется с помощью 13 постов видео- и метеоконтроля. ФКУ Упрдор Москва-Харьков сообщает, что движение на федеральных автодорогах осуществляется в штатном режиме. 
 
Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавайте препятствий для работы дорожной техники.
 
В случае нештатных ситуаций можно обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков (4862) 75-07-69 или 8 919 260 78 65.
 
Через Орловскую область проходит 393 километра федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел, Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-142 Тросна-Калиновка.



Орловское Информбюро


 
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