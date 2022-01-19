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6:40, 19 января 2022 года Орловский бобслеист стал чемпионом Европы среди юниоров Соревнования завершились в немецком Винтерберге.





Орловский разгоняющий Никита Иванов завоевал титул чемпиона Европы среди бобслеистов не старше 23-х лет, а также «бронзу» в категории не старше 26-ти лет. Обе медали были добыты в составе экипажей-четверок. Награды разыграли на этапе Кубка Европы по бобслею в немецком Винтерберге, – сообщает региональный информационный портал. Фото с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков





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