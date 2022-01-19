Амчанин получит 8 тысяч рублей за ружьё покойного тестя

Найденное оружие мужчина добровольно сдал в Росгвардию.

Жители Орловской области продолжают избавляться от незарегистрированного оружия. Ещё один случай добровольной сдачи оружия произошёл в Мценске – мужчина убирался в доме покойного тестя и нашёл завернутое в ветошь охотничье ружьё «ТОЗ-БМ». Амчанин передал его в местное отделение лицензионно-разрешительной работы, за что получит компенсацию в размере 8 тысяч рублей.

В Росгвардии напоминают: в регионе продолжается практика избавления от незарегистрированного оружия и боеприпасов за денежную компенсацию, и она пользуется популярностью у жителей – если в 2020 году они принесли силовикам всего четыре «огнестрела», то в 2021-м в ЦЛЛР приняли уже 45 единиц.

Добровольная передача также освобождает от уголовной ответственности.



Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области

