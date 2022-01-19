В 2021 году в Орловской области нарастили производство продовольственных товаров

Опубликованы 11-месячные показатели прошлого и позапрошлого годов.

В Орловской области в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным показателем 2020-го выросло производство продовольственных товаров, – сообщает сайт регионального правительства. Темпы изготовления пищевых продуктов прибавили 11,6%, напитков – 33,5%. В денежном эквиваленте рост составил 32% и 31,5% соответственно.

За 11 месяцев прошлого года было произведено: мяса и субпродуктов – 103,7 тыс. тонн (+16,2%); полуфабрикатов мясных – 44,7 тыс. тонн (+32,7%); колбасных изделий – 5,8 тыс. тонн (+32,8%); масла сливочного – 1,7 тыс. тонн (+28%); сыров – 9,3 тыс. тонн (+20 %); комбикормов – 728 тыс. тонн (+52%); масла растительного – 130,5 тыс. тонн (+52%); консервов плодоовощных – 60,3 миллион условных банок (+7%).