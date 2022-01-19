Орловские школьники отмечены дипломами Международного конкурса научных молодёжных проектов

Все отличившиеся ребята занимаются в Биоквантуме – одном из направлений учреждения допобразования «Кванториум».

Орловские школьники, занимающиеся в Биоквантуме на базе учреждения допобразования «Кванториум», отмечены дипломами Международного конкурса научных молодежных проектов. Соревнование организовала кафедра почвоведения и прикладной биологии ОГУ им. И. С. Тургенева в рамках Международной научно-практической конференции «Природные ресурсы: состояние и рациональное использование», – сообщает региональный информационный квартал.

В номинации «Актуальные проблемы рационального землепользования» дипломы I степени получили Арина Ветрюк, Екатерина Шалимова и Камила Искендерова, представившие научно-исследовательский проект «Влияние систем обработки почвы на ее физическое и фитосанитарное состояние, разнообразие флоры и фауны в агрофитоценозах».



В номинации «Экологическое образование и воспитание» дипломом I степени наградили Татьяну Скребневу и Маргариту Полухину, которые подготовили научно-исследовательский проект «Экологический квест для детей дошкольного и школьного возраста по зоовольерному комплексу Хотынецкого природного парка».

В номинации «Состояние окружающей среды, техногенное и радиационное загрязнение территории» диплома I степени удостоены Анна Ларионова и Арина Королёва с научно-исследовательским проектом «Оценка состояния древесных насаждений парка Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина и парка «Дворянское гнездо».

Диплом III степени получила Светлана Логинова с научно-исследовательским проектом «Значимость визуальных инструментов при реализации экологического воспитания».