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9:00, 19 января 2022 года В орловской «Бунинке» соберутся любители творчества Высоцкого Уже в эту субботу библиотека станет площадкой для IV Международного арт-фестиваля памяти легендарного барда.





22 января в орловской библиотеке им. Бунина состоится IV Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе – 2022». 22 января в орловской библиотеке им. Бунина состоится IV Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе – 2022». Гостей ждут тематические номера, выступления и литературная выставка. Все это подготовлено орловским клубом «Вертикаль» и поклонниками творчества легендарного барда из других городов. Начало мероприятия в 17:00.





Артём Ежаков





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