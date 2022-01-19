В орловской «Бунинке» соберутся любители творчества Высоцкого

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9:00, 19 января 2022 года
В орловской «Бунинке» соберутся любители творчества ВысоцкогоУже в эту субботу библиотека станет площадкой для IV Международного арт-фестиваля памяти легендарного барда.
22 января в орловской библиотеке им. Бунина состоится IV Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе – 2022».
Гостей ждут тематические номера, выступления и литературная выставка. Все это подготовлено орловским клубом «Вертикаль» и поклонниками творчества легендарного барда из других городов.
Начало мероприятия в 17:00.
Артём Ежаков