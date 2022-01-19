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9:30, 19 января 2022 года

Выплаты мер соцподдержки – разъяснения представителя ПФР

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Орловской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. Подробности в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала заместитель управляющего региональным отделением ПФР Лариса Шумилова.


С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Орловской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.
 
Речь идет о следующих мерах поддержки:
 
неработающим гражданам, имеющим детей; 
лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
реабилитированным лицам; 
инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; 
военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
 
Лариса Шумилова, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Орловской области: «В январе будет досрочная выплата за январь, которая фактически должна быть осуществлена в феврале. С 17 января граждане начнут получать выплаты. В феврале буду осуществляться выплаты мер соцподдержки, которая только назначена. В марте мы выйдем на обычную схему - когда выплата производится за предыдущий месяц».
 
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты можно в специально созданном разделе на официальном сайте ПФР. 
 
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. 
 
Если же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда. 
 
Узнать статус поданного Вами заявления можно через ЕКЦ (Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами) по номеру 8-800-6-000-000 или по справочным телефонам специалистов Отделения ПФР по Орловской области. Они размещены на региональной странице сайта в разделе «Информация для жителей региона»/«Телефоны для консультирования граждан по вопросам получения отдельных мер социальной защиты и поддержки».

Специалисты уточнят ваш вопрос в рабочее время: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.



Татьяна Тимохина


 
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