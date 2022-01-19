Выплаты мер соцподдержки – разъяснения представителя ПФР

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9:30, 19 января 2022 года
Выплаты мер соцподдержки – разъяснения представителя ПФРС 1 января 2022 года Отделение ПФР по Орловской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. Подробности в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала заместитель управляющего региональным отделением ПФР Лариса Шумилова.
С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Орловской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.
Речь идет о следующих мерах поддержки:
• неработающим гражданам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Лариса Шумилова, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Орловской области: «В январе будет досрочная выплата за январь, которая фактически должна быть осуществлена в феврале. С 17 января граждане начнут получать выплаты. В феврале буду осуществляться выплаты мер соцподдержки, которая только назначена. В марте мы выйдем на обычную схему - когда выплата производится за предыдущий месяц».
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты можно в специально созданном разделе
на официальном сайте ПФР.
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно.
Если же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда.
Татьяна Тимохина