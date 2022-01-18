вторник 18.01.2022 20:18:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:40, 18 января 2022 года

Орловцы смогут задать вопросы сенатору РФ Владимиру Круглому

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый станет гостем студии Центра управления регионом.


19 января сенатор РФ Владимир Круглый станет гостем студии Центра управления регионом. Свои вопросы заслуженному врачу России можно будет задать заранее на сайте ЦУР Орловской области, а также в ходе трансляции. Начало прямого эфира в 11:00.
 
Владимир Круглый расскажет об исследованиях и эффективности отечественных и зарубежных вакцин, а также о самых популярных фейках о COVID-19. 
 
Гость даст рекомендации, как обезопасить себя и не поддаваться панике из-за новостей о новой волне пандемии. Кроме того, заслуженный врач страны расскажет о вакцинации подростков, которая волнует сейчас многих родителей.
 
Прямой эфир будет доступен 19 января в 11:00 по ссылке.



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.