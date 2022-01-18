Орловцы смогут задать вопросы сенатору РФ Владимиру Круглому

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый станет гостем студии Центра управления регионом.

19 января сенатор РФ Владимир Круглый станет гостем студии Центра управления регионом. Свои вопросы заслуженному врачу России можно будет задать заранее на сайте ЦУР Орловской области, а также в ходе трансляции. Начало прямого эфира в 11:00.



Владимир Круглый расскажет об исследованиях и эффективности отечественных и зарубежных вакцин, а также о самых популярных фейках о COVID-19.



Гость даст рекомендации, как обезопасить себя и не поддаваться панике из-за новостей о новой волне пандемии. Кроме того, заслуженный врач страны расскажет о вакцинации подростков, которая волнует сейчас многих родителей.

