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20:00, 18 января 2022 года

Орловщина - во власти снежной стихии

Сегодня непогода не позволила съёмочной группе ГТРК «Орёл» попасть в Хотынецкий район. Стихия заставила даже сменить тему сюжета.


Сегодня метель буквально застилала глаза орловским водителям. Особенно сложно было за городом. В Хотынецком районе одна из трасс сравнялась с полем, машины утопали в снегу, а манёвры приводили к ДТП. Наша съёмочная группа тоже побывала в снежном плену. 
 
В национальный парк «Орловское полесье», которое и было местом съёмки, добраться не удалось, пришлось повернуть обратно. Встречу с зубрами отложили на более благоприятный день. Зато темой сюжета стала сама стихия и люди, которые с ней столкнулись. В снегу застряли три автомобиля. В помощь - лопаты, тросы и сила рук. Женщинам пришлось встать рядом с мужчинами - чтобы освободить машины из снежного плена. 
 
Наш водитель, опытный и внимательный, первым заметил ДТП. В кювет соскочил автомобиль. Укатиться дальше в поле ему не дал высокий сугроб. 
 
По словам очевидцев, автомобиль, совершивший обгон, даже не притормозил, оставив улетевшую в кювет машину без внимания. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют не совершать рискованных манёвров в такую погоду. Если есть возможность, то лучше вообще не садиться за руль.
 
Руслан Макаров, старший инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области: «При возникновении неблагоприятных погодных условий не пользуйтесь личным автотранспортом, по возможности, откажитесь от поездки на дальние расстояния. Если поездку отменить нет возможности, то нужно оборудовать автомобиль всем необходимым, в зависимости от погодных условий».
 
Погодные условия усложняют жизнь водителям, пешеходам и коммунальным службам. Чистить дороги вовремя не успевают. И это тема - одна из первых в рейтинге обращений в Центр управления регионом.
 
Никита Майоров, заместитель руководителя ЦУР Орловской области: «Из 1100 обращений, зафиксированных Центром управления регионом в социальных сетях за минувшую неделю, свыше 250 приходится на тему уборки снега и надели. Основная масса обращений поступает из областной столицы, а также Ливен, Мценска и Болховского района».
 
В топе ЦУРа - дорожная проблема, вероятно, останется ещё на некоторое время. Подтверждение тому - прогноз синоптиков: 19 января - до 10 градусов мороза, к ночи 21 января ожидается выход другого циклона.
 
Помните: погода в городе и за городом может сильно отличаться. Отправляясь в дальнюю поездку, стоит заглянуть в онлайн-карту осадков и взять с собой все необходимое. И относитесь с уважением ко всем участникам дорожного движения - чтобы не пополнять статистику ДТП.



Мария Семак


 
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