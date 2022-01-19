Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Главные друзья автолюбителей в такую погоду - лопата и трос. Сегодня съемочная группа ГТРК «Орёл» помогла выбраться из снега попавшим в беду и едва не угодила в сводки происшествий.





- Смотреть и под ноги, и вверх. Опасность может прийти «свыше». Кто должен бороться с сосульками и куда обращаться?





- С горки прямиком к травматологу. Почему самое популярное зимнее развлечение - самое опасное? Непридуманные истории в нашем эфире.





- В ожидании Крещенского чуда. Сегодня сочельник.





- Курс на Олимпиаду в Пекине. Орловец Александр Никишин вызван в хоккейную сборную страны.