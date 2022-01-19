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21:20, 18 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Главные друзья автолюбителей в такую погоду - лопата и трос. Сегодня съемочная группа ГТРК «Орёл» помогла выбраться из снега попавшим в беду и едва не угодила в сводки происшествий.
- Смотреть и под ноги, и вверх. Опасность может прийти «свыше». Кто должен бороться с сосульками и куда обращаться?
- С горки прямиком к травматологу. Почему самое популярное зимнее развлечение - самое опасное? Непридуманные истории в нашем эфире.
- В ожидании Крещенского чуда. Сегодня сочельник.
- Курс на Олимпиаду в Пекине. Орловец Александр Никишин вызван в хоккейную сборную страны.
Вести-Орёл