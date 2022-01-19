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20:20, 18 января 2022 года Сегодня ночью улицы Орла будут очищать от снега 107 единиц спецтехники Коммунальные службы города продолжают борьбу с последствиями затяжных снегопадов.





Муниципальное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и привлеченная техника наращивают темп уборки, сообщили в городской администрации. В эту ночь, с 18 на 19 января, к работе приступят 107 единиц снегоуборочной техники. В их числе 63 самосвала, 18 погрузчиков, 13 комбинированных дорожных машин, пять тракторов, четыре грейдера, а также два компрессора и два рециклера.





Орловское Информбюро





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