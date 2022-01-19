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10:00, 19 января 2022 года

В Орле мужчина стал жертвой нового вида мошенничества

Лже-сотрудники портала «Госуслуги» выманили у потерпевшего личные данные и оформили на его имя кредит в размере 650 тыс. рублей.


В Орле зарегистрирован случай новой мошеннической схемы, связанной с лже-сотрудниками портала «Госуслуги». Звонивший поинтересовался у мужчины, не оставлял ли тот на сайте заявку на смену номера. Услышав отрицательный ответ, мошенник заявил, что личные данные орловца в опасности, и перевел звонок на «сотрудницу банка». Та сообщила, что неизвестные могут воспользоваться украденной информацией и взять на имя мужчины кредит. Мужчина продиктовал коды из пришедших сообщений злоумышленнице, в итоге получив на себя пресловутый заем. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей, – сообщили в областном УМВД.

Правоохранители напоминают: вас сразу должен насторожить любой призыв продиктовать свои персональные данные или содержание сообщений, пришедших к вам на мобильный телефон. Не верьте на слово тем, кто представляется работником портала Госуслуг и при этом просит сообщить свои данные. Для получения доступа к вашему личному кабинету злоумышленники могут попросить продиктовать код, отправленный вам в СМС. Если гражданин делает это, мошенники получат возможность по телефону восстановить ваш пароль к учетной записи. Это поможет им пользоваться возможностями аккаунта жертвы, например, взять на ее имя кредит. Главной стратегией защиты от мошенников было и остается проявление разумного недоверия и прекращение разговора с ними.


Артём Ежаков


 
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