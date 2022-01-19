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10:30, 19 января 2022 года В Орле отремонтируют Тургеневский мост Власти объявили торги на поиск подрядчика, который к 30 июня обновит переправу, состояние которой уже давно вызывает обеспокоенность горожан.





В Орле за 28,6 миллиона рублей отремонтируют Тургеневский мост. Заявка на поиск подрядной фирмы появилась на портале «Госзакупки». Из документов следует, что работы включают в себя замену перил и освещения.



Контрактом предусмотрена пятилетняя гарантия на новые перила и трехлетняя – на работы по архитектурной подсветке моста.



Соглашение должно быть выполнено до 30 июня 2022 года.



Состояние ограждения на Тургеневском мосту давно вызывает опасения горожан. В соцсетях регулярно публикуются фотографии опасно расположенных фрагментов перил, грозящих упасть вниз.





Артём Ежаков





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