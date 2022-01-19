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11:08, 19 января 2022 года В Орле назвали популярные и необычные имена новорожденных в прошлом году О полете родительской фантазии рассказал областной детский омбудсмен Константин Домогатский.





Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал о наиболее популярных и необычных именах для новорожденных в прошлом году. Чаще всего мальчиков называли Иванами, Егорами, Дмитриями и Артемами. Среди девочек распространение получили имена Мария, Анна и София.



В некоторых случаях родители проявляли фантазию. В прошлом году орловцами стали дети с именами Луна-Миэль, Тесса, Савина, Неона, Патрикей, Леон, Эдмон, Авель.





Артём Ежаков





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