В Орле назвали популярные и необычные имена новорожденных в прошлом году

|
|
|Главная » Новости
11:08, 19 января 2022 года
В Орле назвали популярные и необычные имена новорожденных в прошлом годуО полете родительской фантазии рассказал областной детский омбудсмен Константин Домогатский.
Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал о наиболее популярных и необычных именах для новорожденных в прошлом году. Чаще всего мальчиков называли Иванами, Егорами, Дмитриями и Артемами. Среди девочек распространение получили имена Мария, Анна и София.
В некоторых случаях родители проявляли фантазию. В прошлом году орловцами стали дети с именами Луна-Миэль, Тесса, Савина, Неона, Патрикей, Леон, Эдмон, Авель.
Артём Ежаков