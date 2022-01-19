Ливенца Антона Макарова приговорили к принудительному лечению за убийство сослуживцев

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14:00, 19 января 2022 года
Ливенца Антона Макарова приговорили к принудительному лечению за убийство сослуживцевТрагедия развернулась 9 ноября 2020 года на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем.
Ливенца Антона Макаров приговорили к принудительному лечению за убийство троих сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. Трагедия развернулась 9 ноября 2020 года. Эксперты признали молодого человека невменяемым, – заявили в местном гарнизонном суде.
Напомним, что парня задержали на пути в Орловскую область. При себе у него был табельный пистолет и патроны, взятые у погибшего офицера.
Артём Ежаков