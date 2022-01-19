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11:48, 19 января 2022 года

Орловские заключённые отметили праздники Крещения Господня

Это один из главных православных праздников.


Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. Отпраздновали это событие и заключённые орловских колоний. Ведь зачастую оступившийся и раскаявшийся человек нередко приходит к Богу.

Один из обрядов на Крещение – освящение воды. Как рассказал настоятель домового храма при ИК-5 Олег Сучков, оборудованного места для крещенских купаний в колонии нет. Однако осуждённые находят выход.

Протоиерей Олег Сучков, настоятель домового храма при ИК-5 в честь святителя Николая Мирликийского: «По обычаю вечером они обливаются водой. Они добавляют в простую воду – крещенскую, и себя так с ведёр окатывают».

Домовый храм при колонии создан более 25 лет назад. Литургию служат два раза в месяц. По словам местного священника, из 800 осуждённых около 30 человек - постоянные прихожане. А ещё в колонии недавно создали церковный хор: в нём поют четыре человека.

Протоиерей Олег Сучков, настоятель домового храма при ИК-5 в честь святителя Николая Мирликийского: «Церковь в колонии - это как маленький кусочек свободы. Потому что там, за дверьми, они - заключенные, они контингент заключенных, Здесь - нет, они братья между собой. И для меня они тоже не заключенные, они для меня прихожане».



Юлия Сабельникова


 
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