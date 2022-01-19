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12:26, 19 января 2022 года

В Орле заявили о перевыполнении прошлогоднего плана по расселению аварийного жилья

В 2021-м удалось охватить 144 квартиры.


В Орле в 2021 году перевыполнен план расселению аварийного жилья, – заявили в мэрии. Удалось охватить 144 квартиры общей площадью чуть более 5 тысяч квадратных метров при плане в 4,4 тысячи. 81 собственник приватизированного жилья получил денежную компенсацию, жильцы оставшихся квартир пользовались соцнаймом. В качестве замены им предоставлено 44 помещения в новостройках, 12 квартир с вторичного рынка и 7 – из свободного муниципального жилого фонда.

Всего в 2022-2023 годах в Орле в рамках проекта «Жилье и городская среда» предстоит расселить 212 квартир. До 2025 этот вопрос предстоит закрыть для 127 многоквартирных домов. Речь идет о зданиях, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

Фото из архива




Артём Ежаков


 
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