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16:00, 19 января 2022 года Среднесуточная заболеваемость COVID-19 в Орловской области приближается к 200+ случаям Накануне в регионе зафиксировано 195 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 72 990).



Накануне выписано 66 орловцев (всего – 67 680), умер 1 человек – 1 590 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 75,6%.





Артём Ежаков





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