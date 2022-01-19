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12:36, 19 января 2022 года Для орловского опорного вуза Год науки и технологий продолжается Участие в программе господдержки «Приоритет-2030» позволит продолжить начатые изыскания.





В Год науки и технологий в ОГУ им Тургенева произошло немало достижений.

Самое главное - он попал в программу господдержки «Приоритет- 2030». Цель проекта - сформировать группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок. Это победа - и престиж вуза, и мегагрант на 100 миллионов рублей на реализацию проектов, и возможность стать лидером в цифровой трансформации в регионе. А проектов - немало. Один из них - разработка технологий для адаптации в космическом пространстве. В этом году центр биомедицинской фотоники вуза участвовал в научном эксперименте в космосе. С помощью специальных приборов, прикреплённых к телам космонавта Александра Мисуркина и двух японских пассажиров МКС, считывалась информация о микроциркуляции крови человека в невесомости.



Юлия Галактион, стажер-исследователь НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: «Свет от лазера проникает в кожу и приносит нам информацию о кровотоке, о том, как работает наша система кровообращения на уровне микроциркуляции. И с помощью этого мы можем понять, какие изменения происходят у космонавтов, когда они попадают на орбиту».

Также в год науки в орловском опорном вузе была создана лаборатория по разработке сложных систем управления.



Николай Маркин, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления и кибернетики ОГУ им. И.С. Тургенева: «В прошлом году на базе кафедры создали лабораторию. Перед нашими работодателями стоит сложная задача создания так называемых доверенных систем управления, которые базируются на отечественной элементной базе и отечественном программном обеспечении. Собственно под эти задачи и была создана эта лаборатория».

Девять студентов уже трудятся над созданием псевдоспутника, нейропроцессоров для работы искусственного интеллекта и программного обеспечения для нужд оборонной промышленности.



Вуз может гордиться не только достижениями в области цифровых технологий. Есть в университете и исследователи фауны. Студент кафедры зоологии Александр Анофриев - участник международной экспедиции по изучению краснокнижных серых китов на Сахалине. Еще в 60-е эти морские гиганты из-за китобойного промысла были на гране исчезновения. В конце 20 века у берегов острова их было всего 15, а сейчас исследователи насчитывают более 300. Многих из них Александр знает в лицо, точнее по отпечаткам на боках.



Сейчас Александр работает над дипломом посвящённом этим исполинам. Изучение серых китов стало делом его жизни.



Год науки завершён, но научный прогресс - вечен, говорят в университете и продолжают идти на свет уже новых знаний.





Татьяна Тимохина





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