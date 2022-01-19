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12:48, 19 января 2022 года Коляда пришла в орловскую школу Учащиеся старших классов устроили праздник для первоклассников.





Традиции проводить рождественские колядки уже много веков, и до сих пор ряженые заходят в некоторые дома с добрыми пожеланиями. О том, что это за обряд, и в чем его смысл своим младшим товарищам по учёбе рассказали старшеклассники школы № 50 города Орла.



Ребята рассказали о символике украшений для ёлки - ведь раньше ее наряжали именно на рождество, а не на новый год. Не обошлось без хороводов, весёлых игр и собственно колядок - незамысловатых коротких песенок с добрыми и веселыми пожеланиями.



Традиция наряжаться, петь колядки, желать добра и благополучия хозяевам и угощать колядующих сохраняется, как и вера в то, что чем больше колядующих придёт в гости, тем будет больше радости и счастья в этом году.





Татьяна Тимохина





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