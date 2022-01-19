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13:30, 19 января 2022 года В Орле приступили к зимнему ямочному дорожному ремонту С начала года рабочие прошлись по 10 участкам городских трасс.





В мэрии Орла рассказали о текущих результатах зимнего ямочного дорожного ремонта. С начала года рабочие прошлись по 10 участкам городских трасс. В работе используется литой асфальт – его можно использовать при температуре до -12℃.



Общая площадь залатанных ям сейчас составляет порядка 173 квадратных метров. Ремонт проводился на Тургеневском мосту, ул. 1-й Посадской, ул. Горького, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. МОПРа, ул. Автовокзальной, Карачевском шоссе, ул. Раздольной. Накануне бригады работали на ул. Мостовой и Лужковском мосту.



Фото из архива









Артём Ежаков





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