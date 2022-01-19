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13:12, 19 января 2022 года

В Орле показали героев романа Толстого «Война и мир»

Сотрудники дома-музея «Ясная поляна» привезли с собой проект, который адресован поклонникам одного из главных произведений русской литературы - роману «Войны и мира». Выставка образовательная, она предназначена в первую очередь для студентов и школьников, но будет интересна и тем, кто любит язык Толстого.


 Роман Толстова «Война и мир» - одно из самых экранизированных в мире произведений. Характер и нравы, быт и политика, всё в этой книге - свидетельство прекрасной и удивительной эпохи.

Проект «Мозаика эпопеи» был специально задуман так, чтобы он легко мог путешествовать по стране. За последнее время экспозиция побывала в Калининграде и Калуге, Ульяновске и Иркутске. И вот теперь гостит в Орле. Здесь нет громоздких экспонатов, но можно познакомиться со всеми многочисленными персонажами романа-эпопеи.

Галина Федосеева методист выставочного отдела музея-усадьбы Л.Н. Толстого Ясная Поляна «Мы попытались найти современный небольшой подход, что-то вроде общения, чата, представить небольшие характеристики героев. Это возможность предварительно познакомиться с героями, понять, что это за люди, чтобы потом при чтении романа они были более-менее знакомы».

Болконский, Наташа и Николай Ростовы, Платон Каратаев, Безухов. На многочисленных баннерах можно прочитать не только о героях, но и их вполне реальных прототипах. Это один из самых густонаселённых романов в мире. Более 120 персонажей живут и действуют в нём. Среди экспонатов выставки есть черновик, где рукой писателя они подробно расписаны.

Мария Аршакян, заведующая экспозиционным отделом музея-усадьбы Л.Н. Толстого Ясная Поляна: «Вы можете увидеть полный перечень тем и персонажей, которых он вводил последовательно в свою эпопею. Есть также записки с планами и схемами Бородинского сражения - прежде чем описывать то или иное событие, Толстой очень тщательно и внимательно изучал весь материал».

Школьников, которые пришли на экскурсию первыми, приветствовали сотрудники музеев, орловские писатели, представители управления культуры. Они рассказали ребятам о литературной связи между Тульской и Орловской областями, о взаимоотношениях Толстого и Тургенева, и, конечно, о самом романе и его связи с Орлом.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского областного краеведческого музея: «Говоря о войне 1812 года, надо сказать, хотя на территории Орловского края и не было сражений, но здесь располагался главный временный госпиталь и действие происходит именно в городе Орле».

Роман экранизировали в разных странах одиннадцать раз. Для отечественного зрителя самым удачным, конечно же, стал фильм 1967 года, поставленный Сергеем Бондарчуком. В память об этом на выставке есть даже бобина с пленкой этой ленты. Выставка «Мозаика эпопеи» будет работать в Орловском краеведческом музее до 25 февраля.


Эва Стасюлевич


 
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