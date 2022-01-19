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15:38, 19 января 2022 года Праздник Крещения в Орле прошёл без традиционных ледяных купаний Сегодня отмечается один из 12-ти главных православных праздников - Крещение Господне. Праздновать верующие начинают в полночь. Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк пообщалась с прихожанами.





Сегодня отмечается один из 12-ти главных православных праздников - Крещение Господне. В этот день вспоминают о событии, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. И именно в этот момент случилось чудо - Дух Божий в виде голубя сошёл на Господа. И спаситель предстал перед всем миром в виде Пресвятой Троицы. Поэтому этот день имеет и второе название - Богоявление.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил Божественную литургию в Богоявленском соборе города Орла. Для этого храма Богоявление - престольный праздник.



Празднование начинается накануне, в Крещенский сочельник. Верующие до вечера держат строгий пост.



Во всех орловских храмах прошёл чин великого освящения воды. Считается, что крещенская вода обладает целительными свойствами. Поэтому прихожане берут эту воду для себя.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Святитель Лука говорил, что святая вода исцеляет. Но в первую очередь мы должны понимать, что в храм мы ходим, для того чтобы последовать призыву Иоанна Крестителя, который говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

Большинство орловцев Крещенскую ночь не могут представить без окунания в прорубь - чтобы очиститься духовно. Правда, в этом году из-за эпидобстановки сделать это в городе не было возможности. Да и священнослужители советуют заменить традицию купания в проруби посещением храма - чтобы помолиться и поблагодарить Господа.





Юлия Опанасюк





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