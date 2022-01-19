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14:52, 19 января 2022 года В Орле инспектора Гостехнадзора обвиняют в 19 коррупционных преступлениях Мужчине вынесут приговор за получение взятки, а также злоупотребление и превышение должностных полномочий.





В Орле передано в суд дело в отношении инспектора Гостехнадзора, обвиняемого в совершении 19 коррупционных преступлений. Ему инкриминируют получение взятки, а также злоупотребление и превышение должностных полномочий, – сообщили в областногм СУ СК.



Из материалов производства следует, что эпизоды растянулись с апреля 2020 года по февраль 2021-го. За это время обвиняемый через посредников получил от восьмерых граждан 160 тысяч рублей в обмен на фиктивную постановку тракторов на учет и выдачу документов на них. По аналогичной схеме мужчина выполнил просьбу своего знакомого и зарегистрировал несуществующий трактор.





Артём Ежаков





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