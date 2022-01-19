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15:35, 19 января 2022 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Сегодня - один из главных православных праздников. Как отметили Крещение орловцы, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.

- «Церковь в колонии - это маленький кусочек свободы». К православной традиции праздника Крещения приобщились заключённые орловских колоний.

- Опорный вуз продолжает изыскания. Молодые учёные изучают реакции человека в космосе и поведение китов на Сахалине, а также создают нейросеть искусственного интеллекта.

- С ветерком - на больничную койку. На тюбинге можно получить травму, сравнимую с ДТП.

- Герои «Войны и мира» - в гостях у орловцев. Сотрудники «Ясной Поляны» привезли выставку, посвящённую великому произведению.


Вести-Орёл


 
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