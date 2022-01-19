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15:35, 19 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Сегодня - один из главных православных праздников. Как отметили Крещение орловцы, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.
- «Церковь в колонии - это маленький кусочек свободы». К православной традиции праздника Крещения приобщились заключённые орловских колоний.
- Опорный вуз продолжает изыскания. Молодые учёные изучают реакции человека в космосе и поведение китов на Сахалине, а также создают нейросеть искусственного интеллекта.
- С ветерком - на больничную койку. На тюбинге можно получить травму, сравнимую с ДТП.
- Герои «Войны и мира» - в гостях у орловцев. Сотрудники «Ясной Поляны» привезли выставку, посвящённую великому произведению.
Вести-Орёл