среда 19.01.2022 19:33:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:50, 19 января 2022 года

Опыт орловского Семейного МФЦ изучается в Минтруда РФ

Уже прорабатывается вопрос о запуске службы «одного окна» в пилотных регионах.


Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила о запуске служб «одного окна» в других регионах. Впервые подобная практика была применена на базе орловского Семейного МФЦ. Кузнецова высоко оценила его работу во время недавнего визита в регион.

В своих социальных сетях Анна Кузнецова отметила, что сейчас совместно с Министерством труда и руководителем проекта Светланой Черенковой прорабатывается вопрос о запуске аналогичных центров в пилотных регионах. Затем, отработав лучшие форматы, опыт планируется распространить на всю страну.

Читайте также:Семейный МФЦ - место, куда можно обратиться за помощью

Орловский опыт в сфере материнства и детства сегодня оценила зампред Госдумы Анна Кузнецова

Другие регионы России могут перенять опыт орловского семейного МФЦ



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.