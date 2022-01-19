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16:19, 19 января 2022 года В Орле заявили об отсутствии задолженности перед работниками «Спецавтобазы» Информация о почти шестимиллионном долге по оплате труда не соответствует действительности.





По состоянию на 19 января 2022 года у МУП «Спецавтобаза» отсутствует задолженность перед сотрудниками, – заявили в городской администрации.



«Озвученная на комитете Орловского городского Совета народных депутатов начальником управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла Сергеем Поляковым сумма в размере 5,7 миллиона рублей не является просроченной задолженностью – это начисленная заработная плата за вторую половину сентября 2021 года, которая была выплачена сотрудникам МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» также своевременно – в срок 15 октября 2021 года», – заявили в пресс-службе мэрии.





Артём Ежаков





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