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Главная » Новости

16:19, 19 января 2022 года

В Орле заявили об отсутствии задолженности перед работниками «Спецавтобазы»

Информация о почти шестимиллионном долге по оплате труда не соответствует действительности.


По состоянию на 19 января 2022 года у МУП «Спецавтобаза» отсутствует задолженность перед сотрудниками, – заявили в городской администрации.

«Озвученная на комитете Орловского городского Совета народных депутатов начальником управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла Сергеем Поляковым сумма в размере 5,7 миллиона рублей не является просроченной задолженностью – это начисленная заработная плата за вторую половину сентября 2021 года, которая была выплачена сотрудникам МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» также своевременно – в срок 15 октября 2021 года», – заявили в пресс-службе мэрии.


Артём Ежаков


 
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