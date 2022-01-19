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16:34, 19 января 2022 года Орловские спортсмены стали победителями лыжной гонки на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова Соревнования прошли в Курске.





В Курске состоялась лыжная гонка на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова. В соревнованиях приняли участие около 190 лыжников из Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Смоленской областей.



Как сообщает информационный портал Орловской области, четыре лыжника из Орловской области заняли 1 место. В возрастной категории «Юниоры» победителями стали Иван Ефанов, Полина Самойлова и Евгения Кульгина, а в женской гонке – Анна Золотухина.



Фото: Федерация лыжных гонок Курской области





Орловское Информбюро





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