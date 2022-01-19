Орловские спортсмены стали победителями лыжной гонки на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова

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16:34, 19 января 2022 года
Орловские спортсмены стали победителями лыжной гонки на призы заслуженного мастера спорта России Алексея ПетуховаСоревнования прошли в Курске.
В Курске состоялась лыжная гонка на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова. В соревнованиях приняли участие около 190 лыжников из Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Смоленской областей.
Как сообщает информационный портал Орловской области, четыре лыжника из Орловской области заняли 1 место. В возрастной категории «Юниоры» победителями стали Иван Ефанов, Полина Самойлова и Евгения Кульгина, а в женской гонке – Анна Золотухина.
Фото: Федерация лыжных гонок Курской области
Орловское Информбюро