среда 19.01.2022 19:33:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:45, 19 января 2022 года

Замдиректора Орловского техникума путей сообщения стала подозреваемой в уголовном деле

Женщине вменяют подлог и злоупотребление полномочиями.


СУ СК России по Орловской области объявил о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора Орловского техникума путей сообщения. Женщине вменяют служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.
 
Из материалов дела следует, что подозреваемая, будучи ответственной за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, знала, что некоторые из студентов фактически на занятия не ходят. Из личного интереса она поручила подчиненному не учитывать фактическую посещаемость и вносить экзаменационные оценки отсутствующим. Также женщина внесла ложные сведения в приказы об утверждении перевода баллов в оценки по демонстрационному экзамену для слушателей курсов профессионального обучения по одной из профессий.
 
Дело заведено на основании материалов оперативной деятельности УФСБ России.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.