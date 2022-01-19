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17:45, 19 января 2022 года Замдиректора Орловского техникума путей сообщения стала подозреваемой в уголовном деле Женщине вменяют подлог и злоупотребление полномочиями.





СУ СК России по Орловской области объявил о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора Орловского техникума путей сообщения. Женщине вменяют служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

Из материалов дела следует, что подозреваемая, будучи ответственной за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, знала, что некоторые из студентов фактически на занятия не ходят. Из личного интереса она поручила подчиненному не учитывать фактическую посещаемость и вносить экзаменационные оценки отсутствующим. Также женщина внесла ложные сведения в приказы об утверждении перевода баллов в оценки по демонстрационному экзамену для слушателей курсов профессионального обучения по одной из профессий.

Дело заведено на основании материалов оперативной деятельности УФСБ России.





Артём Ежаков





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