Под Мценском пострадал водитель иномарки при столкновении с эвакуатором

Предварительной причиной считается несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сегодня днём на 306 километре трассы М-2 «Крым» произошло ДТП с участием автомобиля «Хёндэ» и грузового «Мерседеса» с полуприцепом.



Предварительно установлено, что водитель «Хёндэ» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством Мерседес с полуприцепом. В результате ДТП водитель «Хёндэ» получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение.



На месте аварии работали сотрудники МО МВД России «Мценский».



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области