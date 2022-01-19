Под Мценском пострадал водитель иномарки при столкновении с эвакуатором

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18:04, 19 января 2022 года
Под Мценском пострадал водитель иномарки при столкновении с эвакуаторомПредварительной причиной считается несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сегодня днём на 306 километре трассы М-2 «Крым» произошло ДТП с участием автомобиля «Хёндэ» и грузового «Мерседеса» с полуприцепом.
Предварительно установлено, что водитель «Хёндэ» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством Мерседес с полуприцепом. В результате ДТП водитель «Хёндэ» получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение.
На месте аварии работали сотрудники МО МВД России «Мценский».
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро