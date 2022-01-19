В Орле задержали распространителя наркотиков

Полиция нашла «закладку» в одном из районов областного центра.

В Орле полицейские выявили факт хранения мужчиной с целью сбыта синтетического наркотического средства.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД установили, что гражданин на территории одного из районов города Орла поместил в закладку наркотическое вещество, которое в дальнейшем предназначалось для продажи потребителям.



Согласно заключению эксперта, это синтетическое наркотическое средство массой 0,89 грамма, что является значительным размером.

Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.