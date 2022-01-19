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18:40, 19 января 2022 года В Орловской области на трассе М-2 «Крым» при ДТП пострадала женщина-водитель Судя по фото, автомобиль пострадавшей восстановлению не подлежит.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сегодня днём на М-2 «Крым» произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.

Предварительно установлено, что 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус» не выдержала безопасный боковой интервал до движущегося попутно большегруза «Сканиа» с полуприцепом-цистерной MAGYAR и допустила столкновение. В результате столкновения легковой автомобиль отбросило на металлическое барьерное ограждение, а затем – на автомобиль УАЗ, который двигался по встречной полосе.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «Форд». На месте аварии работали сотрудники Госавтоиспекции. Проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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