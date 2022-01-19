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19:20, 19 января 2022 года

Орловцы недовольны уборкой областного центра

Жалуются люди и на то, что не слишком оперативно убирается снег, и на то, как производится уборка. Особенно обеспокоены качеством уборки жители частного сектора. В проблеме разбирался корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.


Снег осложнил жизнь орловцам. Очистить дороги и тротуары оперативно не всегда получается. Но и после уборки горожане выражают недовольство. Так, на улице Паровозной, где расположены частные дома, жители сами расчищают дорожки. Но после того как проедет спецтехника, их ручной труд - насмарку. 
 
Раньше, как уверяют жители, чистить Паровозную приезжал маленький трактор, но в прошлом году здесь положили новую плитку, и коммунальщики про тротуар забыли. Теперь в некоторых местах приходится ходить по проезжей части. 
 
На «Спецавтобазе» проблему признают.
 
Сергей Нестеров, заместитель директора по эксплуатации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Немножко неправильный проект, узкие тротуары, отчасти - от того, что частный сектор там расположен. И нехватка у нас большая людей - как трактористов на тротуароуборочную технику, так и рабочих на ручной труд».
 
Проблема существует и на улице Васильевской. Здесь проезжую часть от домов отделяет узкий тротуар. Люди жалуются, что при уборке снег, грязь и ледяные глыбы летят на стены и окна домов. Жители видят проблему в том, что спецтехника едет слишком быстро. На «Спецавтобазе» с этим не согласны, тем более что всё отслеживается по навигатору. 
 
Дома на Васильевской, действительно, стоят слишком близко к дороге, но закрыть движение здесь невозможно. Единственно, что можно сделать, - оперативно и аккуратно убирать снег, что и было сделан минувшей ночью.
 
Ежесуточно бригады «Спецавтобазы» вывозят по пять тысяч кубометров снега. Уборка производится круглые сутки, более интенсивно работают ночью с 21:00 до 5:30.
 
Вывозят снег на специальную площадку, которая находится на территории аэропорта «Южный». В муниципальном предприятии заверили - работа в круглосуточном режиме будет продолжена.



Всеволод Трифонов


 
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