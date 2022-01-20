Почти 5 тыс. человек вернулись в Орловскую область из-за рубежа

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7:00, 20 января 2022 года
Почти 5 тыс. человек вернулись в Орловскую область из-за рубежаТаковы текущие итоги госпрограммы содействия добровольному переселению.
С 2014 года порядка 5 тысяч человек воспользовались госпрограммой содействия добровольному переселению и вернулись в Орловскую область из-за рубежа. Об этом сообщает
региональный информационный портал.
Заявление на участие в программе принимает региональное УМВД. Дополнительную информацию можно получить в управлении по вопросам миграции (г. Орёл, пер. Артельный, д. 7
; тел.: 8 (4862) 54-11-64
, 54-11-69
; e-mail: uvm.orel@mvd.ru
).
Участникам госпрограммы и членам их семей предоставляются доступное и бесплатное образование, врачебная помощь, места в учреждениях соцобслуживания населения, а также единовременная денежная выплата.
Артём Ежаков