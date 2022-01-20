Двое молодых орловцев подозреваются в гаражной краже

Юноши вынесли из бокса комплект колёс на литых дисках стоимостью в 40 тысяч рублей.

В Орле раскрыли очередную гаражную кражу. В ней подозреваются двое безработных парней 2003 года рождения. Потерпевший заявил, что из его бокса в гаражно-строительном кооперативе был похищен комплект автомобильных колёс на литых дисках стоимостью в 40 тысяч рублей.



Преступление подозреваемые совершили ночью, вскрыв замок ломом. Сейчас полицейские ищут украденное имущество. Фигурантов проверяют на предмет аналогичных краж в областном центре, – сообщили в областном УМВД.



Чтобы обезопасить имущество, правоохранители призывают владельцев гаражей как минимум подобрать современный надежный замок, чаще проверять боксы и не хранить там ценные вещи. Если имущество в гараже особенно ценно, не лишним будет озаботиться видеонаблюдением и сигнализацией. Также бокс можно огородить изнутри металлической решеткой.