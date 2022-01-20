Одиннадцатиклассники готовятся к выпускным экзаменам

В этом году сдавать ЕГЭ будут школьники без опыта участия в аттестационных испытаниях. О том, как готовят учащихся орловских школ к госэкзаменам, рассказал директор регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.

Особенностью этой экзаменационной компании будет то, что выпускники, которым предстоит сдавать ЕГЭ, оказались без опыта - ОГЭ они не сдавали из-за пандемии. Как им помочь?



- Да, действительно, в 2020 годы нынешние 11-классники не проходили государственную итоговую аттестацию. Уже сейчас Региональный центр оценки качества образования организует серию вебинаров, которые проводят региональные эксперты предметных комиссий. Также планируется с 5 по 20 февраля провести тренировочное тестирование на базе ОРЦОКО. Оно будет проходить каждую субботу и воскресенье.



Что даст выпускникам тренировочное тестирование?



- Тренировочное тестирование поможет ученикам получить объективные результаты по выбранным учебным предметам, выявить дефициты в освоении учебных знаний, освоить навык заполнения бланков и освоить технологическую подготовку к экзаменам.



Какие условия создает ОРЦОКО для всех, кто хочет пройти тестирование?



- Прежде всего, на базе центра будет организован пункт проведения тренировочного тестирования, который максимально приближен к пункту проведения экзаменов. На входе будет установлена рамка металлодетектора, средства подавления мобильной связи, в каждой аудитории установлено онлайн-видеонаблюдение, а наши наблюдатели будут следить за ходом проведения экзамена в формате онлайн.



Как будет проходить тестирование?



- Каждый участник тестирования получит индивидуальный комплект, который представляет собой КИМ, разработанный в соответствии со спецификациями 2022 года на основании нового федерального государственного образовательного стандарта. Тренировочный комплект напоминает индивидуальный комплект, с которым столкнутся участники в ходе проведения ОГЭ и ЕГЭ.



Сколько будет заданий в тренировочном комплекте?



- Количество вопросов по каждому предмету разное. КИМ разработан в соответствии с демоверсиями, размещёнными на сайте ОРЦОКО.

- Количество вопросов по каждому предмету разное. КИМ разработан в соответствии с демоверсиями, размещёнными на сайте федерального института педагогических измерений. Также демоверсии размещены наОРЦОКО.

Какую пользу извлекут ученики и их родители из этой процедуры?



- После получения результатов у участников будет уникальная возможность принять участие в онлайн-разборе заданий с экспертами региональных предметных комиссий. Школьники смогут задать вопросы и поучить ответы. К разбору заданий смогут подключиться и родители, и учителя участников.



По всем интересующим вопросам учащиеся, их родители и учителя могут позвонить по телефону ОРЦОКО – 8 (4862) 43-25-96.