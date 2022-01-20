Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- На Орловщине отметили праздник Крещения. Корреспонденты ГТРК «Орёл» побывали в разных районах области и узнали, как встретили один из главных церковных праздников орловцы.





- В битве со снегом коммунальщики бьют рекорды. Но не все орловцы рады зимней уборке. В проблеме разбирался Всеволод Трифонов.





- Научные изыскания орловских учёных продолжаются. Они изучают влияние невесомости на человеческий организм, следят за миграцией серых китов и выстраивают нейронные сети искусственному интеллекту.