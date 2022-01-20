четверг 20.01.2022 00:34:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

20:00, 19 января 2022 года

На ночную уборку Орла от снега выйдут 109 единиц спецтехники

Автомобилистов просят убрать автотранспорт с проезжей части. Список улиц.


В ночь с 19 на 20 января муниципальное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и привлеченная техника будут делать упор на прочистку проезжей части и вывоз снега.
 
Уборку будут производить 109 единиц техники, это 68 самосвалов, 17 погрузчиков, 13 комбинированных дорожных машин, семь тракторов и четыре грейдера.
 
Расширение проезжей части запланировано на улицах Ломоносова, Лескова, Матросова (от Наугорского шоссе до ул. Новой), Чекистов, Осипенко, Полесской (от ул. Лескова до ул. Генерала Родина), Матвеева, Тургенева (кроме парковочных карманов), Приборостроительной (от пер. Ипподромного до ул. Лескова, от ул. Лескова до ул. Октябрьской, от ул. Героев Пожарных до остановки «Школа No50»), пер. Ипподромный, Наугорское шоссе, дублёр Наyгорского шоссе (от ТЦ «Европа» до ул. Скворцова вдоль), Скворцова (от Нayropского шоссе в сторону ул. Картукова), Картукова, Героев Пожарных, Цветаева, Игнатова (от ул. Героев Пожарных до ул. Октябрьской), Тульской, Паровозной, Пушкина, Московской, Герцена, Советской, Покровской, Разина, Революции, наб. Дубровинского, Фомина, 3-й Курской, пер. Новосильском, пер. Трамвайном, Ливенской, Космодемьянской, Весёлой, Туpгенева, Брестской, Полесской, Новикова, Лескова, Матвеева, Пожарной, 8 Марта, Карьерной.
 
Вывоз снега будет производиться со следующих участков: ул. Васильевской (от Карачевского шоссе до ул. 1-й Посадской), ул. Комсомольской, Октябрьского моста, ул. 60-летия Октября (от Октябрьского моста до ул. Октябрьской), ул. Горького (от пл. Ленина до ул. 60-летия Октября), ул. Пролетарская Гора (от ЗАГСа до ул. Горького), ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Полесской), ул. Михалицина (от Московского шоссе до ул. Раздольной, ул. Силикатной, ул. Северной, ул. Гайдара, ул. Толстого, пер. Артельного, ул. Раздольной (от ул. Металлургов до ул. Рощинской), ул. Раздольной (от ул. Рощинской до ул. Бурова), ул. Родзевича-Белевича (от ул. Металлургов), ул. Космонавтов (от ул. Бурова до ул. Металлургов), ул. Маринченко (от ул. Раздольной до ул. Космонавтов), Московское шоссе (от пер. Межевого до ул. Михалицина), пер. Межевой (от Московского шоссе до д. No7), ул. Генерала армии Ковалёва (от ТЦ «Европа» до ул. Мостовой), мост через Орлик по ул. Мостовой, ул. Мостовой (от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, ул. Ливенской (от пер. Элеваторного до путепровода), ул. Московской (от ул. Фомина до ул. Степана Разина), ул. Пушкина (от ул. 3-й Курской до ул. 2-й Курской, от пер. Трамвайного до ул. Фомина, от ул. Фомина до ул. 3-й Курской), ул. Паровозной (от Московского шоссе до пер. Южного), ул. Старо-Московской (от ул. 1-й Курской до ул. Московской, перекрёсток ул. Старо-Московской – ул. Московской – ул. Грузовой, ул. Тульской (от ул. Станционной до Московского шоссе) ул. 1-й Курской (от ул. Пушкина до ул. 5 Августа).

Автомобилистов просят заранее изучить список и убрать автотранспорт с перечисленных участков.



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.