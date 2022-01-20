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20:00, 19 января 2022 года На ночную уборку Орла от снега выйдут 109 единиц спецтехники Автомобилистов просят убрать автотранспорт с проезжей части. Список улиц.





В ночь с 19 на 20 января муниципальное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и привлеченная техника будут делать упор на прочистку проезжей части и вывоз снега.

Уборку будут производить 109 единиц техники, это 68 самосвалов, 17 погрузчиков, 13 комбинированных дорожных машин, семь тракторов и четыре грейдера.

Расширение проезжей части запланировано на улицах Ломоносова, Лескова, Матросова (от Наугорского шоссе до ул. Новой), Чекистов, Осипенко, Полесской (от ул. Лескова до ул. Генерала Родина), Матвеева, Тургенева (кроме парковочных карманов), Приборостроительной (от пер. Ипподромного до ул. Лескова, от ул. Лескова до ул. Октябрьской, от ул. Героев Пожарных до остановки «Школа No50»), пер. Ипподромный, Наугорское шоссе, дублёр Наyгорского шоссе (от ТЦ «Европа» до ул. Скворцова вдоль), Скворцова (от Нayropского шоссе в сторону ул. Картукова), Картукова, Героев Пожарных, Цветаева, Игнатова (от ул. Героев Пожарных до ул. Октябрьской), Тульской, Паровозной, Пушкина, Московской, Герцена, Советской, Покровской, Разина, Революции, наб. Дубровинского, Фомина, 3-й Курской, пер. Новосильском, пер. Трамвайном, Ливенской, Космодемьянской, Весёлой, Туpгенева, Брестской, Полесской, Новикова, Лескова, Матвеева, Пожарной, 8 Марта, Карьерной.

Вывоз снега будет производиться со следующих участков: ул. Васильевской (от Карачевского шоссе до ул. 1-й Посадской), ул. Комсомольской, Октябрьского моста, ул. 60-летия Октября (от Октябрьского моста до ул. Октябрьской), ул. Горького (от пл. Ленина до ул. 60-летия Октября), ул. Пролетарская Гора (от ЗАГСа до ул. Горького), ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Полесской), ул. Михалицина (от Московского шоссе до ул. Раздольной, ул. Силикатной, ул. Северной, ул. Гайдара, ул. Толстого, пер. Артельного, ул. Раздольной (от ул. Металлургов до ул. Рощинской), ул. Раздольной (от ул. Рощинской до ул. Бурова), ул. Родзевича-Белевича (от ул. Металлургов), ул. Космонавтов (от ул. Бурова до ул. Металлургов), ул. Маринченко (от ул. Раздольной до ул. Космонавтов), Московское шоссе (от пер. Межевого до ул. Михалицина), пер. Межевой (от Московского шоссе до д. No7), ул. Генерала армии Ковалёва (от ТЦ «Европа» до ул. Мостовой), мост через Орлик по ул. Мостовой, ул. Мостовой (от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, ул. Ливенской (от пер. Элеваторного до путепровода), ул. Московской (от ул. Фомина до ул. Степана Разина), ул. Пушкина (от ул. 3-й Курской до ул. 2-й Курской, от пер. Трамвайного до ул. Фомина, от ул. Фомина до ул. 3-й Курской), ул. Паровозной (от Московского шоссе до пер. Южного), ул. Старо-Московской (от ул. 1-й Курской до ул. Московской, перекрёсток ул. Старо-Московской – ул. Московской – ул. Грузовой, ул. Тульской (от ул. Станционной до Московского шоссе) ул. 1-й Курской (от ул. Пушкина до ул. 5 Августа).

Автомобилистов просят заранее изучить список и убрать автотранспорт с перечисленных участков.





Орловское Информбюро





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