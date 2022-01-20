Андрей Клычков вновь инфицирован коронавирусом

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20:44, 19 января 2022 года
Андрей Клычков вновь инфицирован коронавирусомОб этом сообщил сам губернатор Орловской области в прямом эфире в Instagram.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков получил положительный тест на COVID-19. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира в социальных сетях. По словам Клычкова, заразилась вся его семья за исключением сыновей. Болезнь переносится, как обычный грипп. Штамм пока не ясен.
В первый раз губернатор переболел коронавирусом в октябре 2020 года. В июле прошлого года глава региона вакцинировался. Клычков неоднократно заявлял о желании сделать повторную прививку, но прошёл ли он процедуру, неизвестно.
Артём Ежаков